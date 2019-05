Järjestöt: Yli 300 000 ihmistä paennut Idlibin pommituksia Turkin rajalle – ”Suurin yksittäinen joukkopako Syyriassa sitten kriisin alkamisen”

Ulkomaat

Järjestöt: Yli 300 000 ihmistä paennut Idlibin pommituksia Turkin rajalle – ”Suurin yksittäinen joukkopako Syy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Koko maailma katselee nyt tapahtuvaa verilöylyä ”





Venäjän ja Turkin välit kiristyvät, syyskuun sopimus romahduksen partaalla