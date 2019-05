Ulkomaat

Tuomioistuin esti aborttiklinikan sulkemisen Missourissa – ainakin vielä

31.5. 21:41

Yhdysvallat Uudet aborttilait eivät ole vielä tulleet voimaan.

Yhdysvaltain Missourissa tuomioistuin on estänyt entistä tiukempien aborttilakien voimaantulon toistaiseksi. Ilman oikeuden päätöstä laki olisi kesäkuun alusta alkaen kieltänyt abortit heti, kun sikiön sydänäänet alkavat kuulua.



Useissa republikaanijohtoisissa Yhdysvaltain osavaltioissa on säädetty viime aikoina laki, joka kieltää abortin sikiön sydämenlyöntien kuuluessa. Yhtään lakia ei ole vielä voimassa, sillä tuomarit ovat muuallakin joko estäneet niiden toimeenpanon tai niistä on valitettu oikeuteen.



Planned Parenthood -seksuaaliterveysjärjestö on kutsunut tilannetta ”kansalliseksi kriisiksi”.