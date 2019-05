Ranska kiristää sääntöjä Mont Blancilla välttääkseen väkijoukot: perusreitillä telttaileville satojen tonnien sakot ja vankeutta

Ulkomaat

Ranska kiristää sääntöjä Mont Blancilla välttääkseen väkijoukot: perusreitillä telttaileville satojen tonnien

Telttailijoilla ei ole enää asiaa Mont Blancin perusreitille. Ranskan viranomaiset eivät enää salli kiipeilijöiden lähtevän Euroopan korkeimmalle huipulle ilman, että näillä on taskussaan varaus majapaikkaan matkan varrelle.Tavoitteena on vähentää liikennettä ja turvallisuusriskejä.Mont Blancilla vierailee lähes 25 000 kiipeilijää joka vuosi, ja väkimäärä on aiheuttanut esimerkiksi laitonta telttailua. Lauantaista alkaen perusreittiä kulkevien matkailijoiden on varattava peti jostakin reitin kolmesta majapaikasta. Telttailusta kiinni jääneitä uhkaa kahden vuoden vankeus ja 300 000 euron sakko.Väenpaljous on herättänyt huolta turvallisuudesta. Perjantaina 25-vuotias slovakialaiskiipeilijä kuoli pudottuaan 250 metristä perusreitin alussa, ja viime sesongilla kuolonuhreja tuli 15.Myös maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin, väenpaljous ja useat kuolintapaukset ovat puhuttaneet kansainvälisesti viime aikoina.