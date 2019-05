Budapestin jokiturmassa kadonneet lähes varmasti kuolleita – yksi kuolleista löytyi peräti 11 kilometrin päästä turmapaikalta

Ulkomaat

Budapestin jokiturmassa kadonneet lähes varmasti kuolleita – yksi kuolleista löytyi peräti 11 kilometrin pääst

Valvontakameran videoita onnettomuudesta on nähtävissä jutun yläosassa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Virta oli kova, eikä apua tullut”





Jo kolmas turma samalle yhtiölle