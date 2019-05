Budapestin laivaturman taustalta löytyy erikoinen epäonnen kierre – saman omistajan aluksilla useita onnettomuuksia lyhyessä ajassa

Ulkomaat

Budapestin laivaturman taustalta löytyy erikoinen epäonnen kierre – saman omistajan aluksilla useita onnettomu

Budapestissa keskiviikkoiltana tapahtuneessa laivaonnettomuudessa sai surmansa ainakin seitsemän eteläkorealaista turistia.

Alustavasti turman on kerrottu tapahtuneen kun suurempi jokiristeilijä törmäsi takaapäin pienempään alukseen, joka kaatui.

Poliisin mukaan mukaan eteläkorealaisia kuljettanut pienempi alus upposi vain seitsemässä sekunnissa.

Unkarin poliisi

Kaksi muuta onnettomuutta aiemmin