Washington Post: Satoja alaikäisiä lapsia pidetään Yhdysvaltain rajaviranomaisten kiinniottokeskuksissa pidempään kuin laki sallii

Satoja alaikäisiä lapsia pidetään Yhdysvaltojen rajaviranomaisten kiinniottokeskuksissa pidempään kuin laki sallii. Asiasta uutisoi Washington Post, joka on saanut haltuunsa maan hallinnon tuoreita tietoja.Ilman vanhempia rajanylittäneitä alaikäisiä saisi pitää rajaviranomaisten kiinniottokeskuksissa korkeintaan 72 tuntia. Sen jälkeen heidät pitäisi siirtää parempiin tiloihin.Washington Postin viranomaislähteiden mukaan osa lapsista on ollut pidätyskeskuksissa yli viikon. Yhden hallinnon virkamiehen mukaan puolet eli noin tuhat lasta on keskuksissa pidempään kuin 72 tuntia.Toinen viranomainen kertoo, että yli 250 12-vuotiasta tai nuorempaa lasta pidetään keskuksissa keskimäärin kuusi päivää.Yksi viranomainen kertoo, ettei esimerkiksi Rio Grande Valleyn kiinniottokeskuksessa ole sänkyjä, sillä tila on tarkoitettu vain väliaikaiseen majoitukseen. Hänen mukaansa osa lapsista nukkuu lattialla mattojen päällä.Luvattomien rajanylitysten määrä on yli tuplaantunut viimeisen vuoden aikanaHallinnon tilastojen mukaan rajavartiosto on lokakuusta lähtien ottanut kiinni lähes 45 000 ilman huoltajaa rajanylittänyttä lasta.Yhdysvaltain hallinnon mukaan ilman huoltajaa saapuvat lapset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia siirtolaisia. He ovat herkkiä sairauksille, traumatisoitumiselle ja hyväksikäytölle.Rajaviranomaisten mukaan heidän resurssinsa eivät riitä, sillä siirtolaisia tulee rajalle niin paljon. Esimerkiksi huhtikuussa Yhdysvaltojen rajaviranomaiset pidättivät lähes 110 000 Meksikon puolelta maahan saapunutta siirtolaista. Määrä kasvoi hieman maaliskuusta, jolloin pidätyksiä tehtiin eniten sitten vuoden 2007.Luvattomien rajanylitysten määrä on yli tuplaantunut viimeisen vuoden aikana, ja tätä vauhtia vuosimäärä yltää yli miljoonaan.Iso osa Yhdysvaltoihin tulevista siirtolaisista on lähtöisin Keski-Amerikan maista, ja moni on kertonut pakenevansa kotimaansa köyhyyttä ja väkivaltaa.