Ulkomaat

Rajuja väitteitä FBI:n koulutusohjelmasta – 16 naista haastoi viraston oikeuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

16 naista on nostanut kanteen Yhdysvaltain liittovaltion poliisia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.Naiset syyttävät FBI:tä sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja hyvä veli -verkoston pyörittämisestä koulutusohjelmassaan.Liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa jätetyssä kanteessa väitetään, että miespuoliset kouluttajat ovat ylläpitäneet vihamielistä työympäristöä, ahdistelleet ainakin yhtä naiskokelasta seksuaalisesti ja kertoneet sopimattomia vitsejä.Naisista seitsemän työskentelee edelleen FBI:n leivissä. Osa heistä ei käyttänyt koko nimeään kanteessa koston pelossa.Kanteen mukaan valtaosa kouluttajista on miehiä, jotka ovat rangaisseet naiskokelaita huomattavasti herkemmin kuin mieskokelaita.Kanteessa vaaditaan FBI:tä tarkastelemaan koulutusprosessia ja maksamaan jokaiselle naiselle 300 000 dollarin korvaukset henkisestä kärsimyksestä. Virastoa vaaditaan lisäksi palkkaamaan listää naiskouluttajia.FBI kertoo New York Times -lehdelle toimittamassaan tiedotteessa, että se on ”sitoutunut vaalimaan työympäristöä, jossa kaikkia työntekijöitä arvostetaan ja kunnioitetaan”.