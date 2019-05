Ulkomaat

21 edelleen kateissa: Poliisi käynnisti rikos­tutkinnan Budapestin jokilaiva­turmasta

Unkarin poliisi on aloittanut rikostutkinnan jokialusturmasta, jossa kuoli seitsemän eteläkorealaista. Lisäksi 21 ihmistä on kateissa maan pääkaupungissa Budapestissa keskiviikkoiltana tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä.Etelä-Korean ulkoministeriö on kertonut aluksessa olleen yhteensä 33 eteläkorealaista. Lisäksi aluksessa oli kaksi unkarilaista miehistön jäsentä.Pelastusviranomaisten mukaan seitsemän ihmistä on viety turman jäljiltä sairaalaan.Mediatietojen mukaan uponnut jokialus törmäsi Tonavalla isompaan jokiristeilyalukseen lähellä Unkarin parlamenttitaloa.