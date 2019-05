Ulkomaat

Isän epäillään käyttäneen koirien sähköpantaa lastensa kurittamiseen Japanissa

45-vuotias mies on myöntänyt antaneensa lapsilleen sähköiskuja silloin, kun he ”eivät ole noudattaneet sääntöjä”.

