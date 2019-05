Ulkomaat

Oikeus kielsi Helvetin enkelien toiminnan Hollannissa – ”Kieltoa tarvitaan kansalaisten suojelemiseksi”

Kieltoa puuhattu jo yli vuosikymmen

Hollantilainen oikeusistuin kielsi keskiviikkona Helvetin enkelit -moottoripyöräjengin toiminnan maassa, kertoo Reuters. Syyttäjien ajaman kiellon taustalla ovat sadat maassa tapahtuneet väkivaltaiset välikohtaukset.– Väkivalta on usein niin vakavaa ja se aiheuttaa niin paljon yhteiskunnallista levottomuutta, että sitä voidaan pitää yhteiskunnallisen järjestyksen vastaisena, Utrechtin piirioikeus linjasi päätöksessään.Hollannin kansallisen syyttäjänviraston tiedottajan mukaan kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun valtio on kieltänyt Helvetin enkelien toiminnan alueellaan. Yhdysvaltain hallitus on luokitellut jengin kansainväliseksi rikollissyndikaatiksi.– Kieltoa tarvitaan kansalaisten suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tästä päivästä lähtien jäsenyys ei ole sallittua Hollannissa nykyisessä ominaisuudessaan, oikeuden päätöksessä sanotaan.Oikeus viittasi päätöksessään myös ”ansiomerkkeihin”, joita jengi jakaa sen mukaan muun muassa vakavaan väkivaltaan syyllistyneille jäsenilleen.– Kyseessä on klubi, jolla on laittomuuden kulttuuri ja joka pitää viranomaiset oviensa ulkopuolella. Helvetin enkelit on profiililtaan suurin ja voimakkain moottoripyöräkerho. He uskovat, että muiden kerhojen on kuunneltava heitä, mikä johtaa pitkäkestoisiin konflikteihin, päätöksessä mainittiin.AFP:n mukaan syyttäjät ovat yrittäneet saada Helvetin enkelien toimintaa kielletyksi maassa yli vuosikymmenen ajan. Pyrkimykset kiihtyivät sen jälkeen, kun kilpailevan Bandidos-moottoripyöräjengin kantapaikkana tunnettu kahvila sytytettiin tuleen maan eteläosissa sijaitsevassa Kerkraden kaupungissa vuonna 2015.Toinen esimerkiksi nostettu välikohtaus oli seuraavana vuonna rotterdamilaisessa hotellissa syttynyt valtava kahakka, jossa Helvetin enkeleiden väitettiin ottaneen yhteen kilpailevan jengin kanssa, myös tuliaseita käyttäen.Sama oikeusistuin kielsi Bandidosin toiminnan jo kaksi vuotta sitten samoihin syihin perustuen. Viime vuonna Hollannissa kiellettiin myös siellä alkunsa saanut Satudarah-jengi.