Australian laivaston lentäjiä häirittiin laserilla Etelä-Kiinan merellä 29.5. 4:57

Merialue on strategisesti tärkeä.

Australian laivaston lentäjät joutuivat hiljattain laseriskun kohteeksi Etelä-Kiinan merellä, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC. Hyökkäysten uskotaan tulleen kiinalaisista kalastusaluksista.



Australian laivasto on ollut mukana Etelä-Kiinan merellä järjestetyissä sotaharjoituksissa Yhdysvaltojen kanssa. Merialue on strategisesti tärkeä, ja Kiina on viime aikoina pyrkinyt yhä voimallisemmin kiristämään otettaan siitä.



ABC:n puolustuslähteiden mukaan australialaisten helikopterilentäjien piti yöllisten laseriskujen jälkeen palata aluksilleen terveystarkastuksia varten.



Australian puolustusministeriö ei ole kommentoinut asiaa.