Argentiinassa ajetaan taas höllennystä aborttilakiin

Buenos Airesissa oli tiistaina määrä järjestää suurmielenosoitus uuden lakiesityksen tueksi.

Argentiinassa joukko aktivisteja ja parlamentaarikkoja esitteli tiistaina lakiesityksen, jolla pyritään helpottamaan abortin saamista. Esityksen 15 puuhaajaa edustavat puolueita eri puolilta poliittista kenttää.



Uuden lakiesityksen mukaan abortti olisi sallittu 14. raskausviikkoon asti. Tällä hetkellä abortti on Argentiinassa laillinen vain silloin, jos raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä tai jos naisen henki on vaarassa. Osa lääkäreistä kieltäytyy tekemästä aborttia näissäkään tilanteissa.



Parlamentin alahuone hyväksyi viime vuonna samankaltaisen lakiesityksen äänin 129–125. Esitys kuitenkin kaatui senaatissa, joka torjui sen äänin 38-31.



