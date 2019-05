Ulkomaat

Malesian viimeinen sumatran­sarvikuonouros kuoli – laji kuolee sukupuuttoon





Viranomaiset kertoivat maanantaina, että maan viimeinen lajia edustava uros on kuollut. Tam-niminen uros kuoli ilmeisesti vanhuuteen runsaan 30 vuoden iässä.Jäljelle jää vielä yksi naaras, mutta se ei luonnollisestikaan pysty lisääntymään.Sumatransarvikuonoja oli aikoinaan runsaasti eri puolilla Aasiaa, mutta nykyisin jäljellä on enää vajaat sata yksilöä. Lajia on verottanut etenkin salametsästys ja viime aikoina sille sopivan luonnon tuhoaminen.Sumatransarvikuono on sarvikuonoista pienin. Se on sarvikuonoista lähintä sukua jääkaudella eläneelle villasarvikuonolle.Kaikkiaan sarvikuonolajeja on jäljellä viisi. Niistä neljä on uhanalaisia.