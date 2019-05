Ulkomaat

Sateet jatkuvat lähipäivien ajan

Etelässä on iltapäivällä poutaisempaa, kunnes illalla Uudellemaalle ja kaakkoon leviää etelästä sadealue. Maan keskivaiheilla sateita tulee yleisimmin. Lapissa sateet ovat vähän harvemmassa ja vähäisempiä, mutta koillisosassa jälleen yleisempiä.Päivälämpötila on vuodenaikaan nähden jokseenkin tavanomainen, yölämpötila on sen sijaan normaalia korkeampi johtuen runsaasta pilvisyydestä. Sama pätee laajalti maan pohjoisosaan, missä yö on tosin paikoin selkeä ja samalla suhteessa kylmempi.Yöllä etelästä leviää uusia sateita. Keskiviikkona päivällä maan itäosan yli pohjoiseen liikkuu jopa oma matalapaineensa. Yleisesti sataa, mutta etelässä on iltapäivällä jo poutaa ja aurinkoisempaa.Torstaina Lapissa sataa ja länsituuli voimistuu. Suuressa osassa maata on ohi menevästi paitsi poutaa, myös aurinkoista. Illaksi lännestä kuitenkin leviää maan länsiosaan jo sadealue etelänpuoleisen tuulen voimistuessa.Venäjällä ilmamassa on helteisen lämmin keskiviikkona. Kuuminta on itäisimmällä Välimerellä. Lännessä on selvästi viileämpää. Ilmamassojen raja-alueella sateisinta on vyöhykkeellä Suomesta Baltian maiden itärajoja ja Ukrainan länsirajaa pitkin Itävaltaan ja Balkanille ulottuvalla alueella. Myös Italiassa tulee sadekuuroja. Britanniaan leviää lännestä sateita.