Ulkomaat

Kolme pidätetty Lyonin pommi-iskusta: Epäilty tekijä on 24-vuotias Algerian kansalainen





Yksi pidätetyistä on 24-vuotias mies, joka on Algerian kansalainen ja IT-alan opiskelija. Häntä epäillään pommi-iskun tekijäksi.Kaksi muuta pidätettyä ovat miehen äiti sekä algerialainen opiskelija, joka on perheen tuttava. Myös epäillyn siskoa on kuulusteltu.Pidätetyistä tietoa antoi Pariisin syyttäjänvirasto.Yhteensä 13 ihmistä haavoittui, kun pakettipommi räjähti Lyonissa kävelykadulla. Kaikkien vammat olivat verrattain lieviä.