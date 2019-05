Ulkomaat

Italiassa sisäministeri Salvinin oikeistopopulistit keräämässä suurimman äänisaaliin

27.5. 0:57

Ovensuukyselyt lupaavat puolueelle 27–31 prosenttia äänistä.

Italiassa sisäministeri Matteo Salvinin oikeistopopulistinen Lega-puolue on saamassa suurimman äänisaaliin eurovaaleissa, kertovat ovensuukyselyt.



Puolueen osuus on näillä näkymin 27–31 prosenttia äänistä.



Toisena on keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue 21–25 prosentin ääniosuudella. Se peittosi Salvinin puolueen liittolaisen Viiden tähden liikkeen.