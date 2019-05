Ulkomaat

Tanskan kansanpuolueelle rökäletappio, demarit kärjessä

26.5. 21:58

Tanska Sosiaalidemokraatit näyttivät keräävän lähes neljänneksen äänistä.

Oikeistopopulistinen Tanskan kansanpuolue on Tanskan yleisradioyhtiön ennusteen mukaan menettämässä eurovaaleissa puolet kannatuksestaan pudoten 12 prosenttiin. Kansanpuolueen odotettiin menettävän kolme nykyisestä neljästä paikastaan.



Vaalien voittajaksi on nousemassa sosiaalidemokraatit, jotka näyttivät keräävän liki neljänneksen äänistä ja kolme Tanskan 13 paikasta.



Tanska saa neljännentoista parlamenttipaikan, kun Britannia eroaa. Se oli ennusteiden mukaan menossa sosiaalidemokraateille.



Äänestysvilkkaus on Tanskassa nousemassa kaikkien aikojen korkeimmaksi eurovaaleissa. Alustavien arvioiden perusteella äänestämässä kävi reilut 66 prosenttia äänioikeutetuista. Aiempi ennätys jäi alle 60 prosentin.