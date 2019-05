Ulkomaat

Eurooppalaiset äänestivät vilkkaimmin 20 vuoteen – Suomessa jäätiin keskiarvosta

Helsinkiläiset aktiivisimpia

EU-vaalien äänestysaktiivisuus on korkein 20 vuoteen, kertoo EU-parlamentti. 27 jäsenmaan, Britannia pois lukien, yhteinen äänestysaktiivisuus nousee 51 prosenttiin. Viisi vuotta sitten äänestysvilkkaus kaikissa 28 jäsenmaassa oli 42,6 prosenttia.Vaaleissa on puhuttu paljon perustavista kysymyksistä ja EU:n tulevaisuudesta populistien nousun myötä. Useissa maissa eri puolueiden vastakkainasettelujen on arveltu kiinnostaneen kansalaisia käyttämään äänioikeuttaan.Äänestysprosentin nousu on historiallista, sillä vuoden 1979 ensimmäisistä EU-vaaleista lähtien EU-maiden yhteinen äänestysprosentti on aina aiemmin laskenut edellisiin vaaleihin verrattuna.Ranskassa näyttää siltä, että EU-vaaleissa on äänestetty nyt vilkkaammin kuin viimeisimmissä parlamenttivaaleissa. Ranskassa äänioikeuttaan oli jo alkuillasta käyttänyt yli 43 prosenttia äänioikeutetuista, toissa vuonna maan parlamenttivaaleissa äänestysaktiivisuus jäi samoihin lukuihin.Myös Romaniassa, jossa järjestetään eurovaalien yhteydessä myös lainsäädäntöön liittyvä kansanäänestys, ylitetään nyt vuoden 2016 parlamenttivaalien äänestysprosentti.Nettijulkaisu Politico kertoo, että Espanjassa äänestysprosentti nousee ennusteen mukaan jopa yli 20 prosenttiyksikköä. Vuoden 2014 EU-vaaleissa Espanjassa äänesti reilut 34 prosenttia, nyt alkuillasta maan äänestysprosentti oli jo yli 49.Suomessa äänestämässä ei käyty yhtä aktiivisesti kuin Euroopassa keskimäärin. Vaaliuurnilla kävi nyt 40,7 prosenttia kaikista äänioikeutetuista.Europarlamenttivaalien kotimaan äänestysprosentti nousi hieman viiden vuoden takaisesta ja oli 42,7. Kun lasketaan mukaan myös ulkomailla asuvien äänioikeutettujen aktiivisuus, luku on 40,7. Edellisissä EU-vaaleissa kotimaan äänestysprosentti oli 41 ja kokonaisäänestysprosentti 39,1.Vilkkaimmin Suomessa äänestettiin Helsingin vaalipiirissä, jossa päästiin 55,7 prosenttiin. Alhaisinta osallistuminen vaaleihin oli Savo-Karjalassa, jossa ääntään käytti vain hieman useampi kuin joka kolmas äänioikeutettu, 36,4 prosenttia.Euroopassa aiempaa laiskemmin vaaliuurnille lähdettiin Politicon mukaan tänä vuonna muun muassa Irlannissa, Maltalla ja Kyproksella. Ennusteiden perusteella maltalaiset ovat kuitenkin EU-vaalien aktiivisimpia äänestäjiä ja maan äänestysprosentiksi on laskettu yli 72.