Ulkomaat

Pakistanilaiskylässä sadat lapset saaneet hi-virustartunnan, syypääksi epäillään lääkäriä

Satoja ihmisiä

, heistä valtaosa lapsia, on saanut hi-virustartunnan Rato Deron pakistanilaiskylässä maan eteläosassa, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Tartuttajaksi epäillään lääkäriä, joka on käyttänyt likaisia neuloja.Viranomaisten mukaan yli 21 000 ihmisen seulonnassa on löytynyt liki 700 tartunnan saanutta, joista vajaat 550 on alle 12-vuotiaita lapsia.– Pääministeri Imran Khan aikoo kertoa voimakkaista toimista, joilla leviäminen estetään. Tämä tapahtuu heti sen jälkeen, kun olemme varmistaneet taudin alkuperän, vakuutti terveysviranomaisten edustaja Zafar Mirza.Pakistanin hiv-tilastot ovat kurjistumassa kovaa kyytiä. Toissa vuonna maassa rekisteröitiin yli 20 000 uutta tartuntaa, mikä on toiseksi eniten kaikista Aasian maista.Tartunnat johtavat lähes aina aidsiin, sillä varsinkaan maaseudun köyhillä asukkailla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä hoitoon tai saada lääkkeitä.