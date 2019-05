Ulkomaat

Lehti: Martin Luther King katsoi naureskellen, kun ystävä raiskasi naisen – FBI salakuunteli hotellihuonetta

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orgiat hotellissa

FBI pelkäsi Kingin joutuvan kommunistien kiristämäksi