Ulkomaat

Ainakin 20 kuoli opiskelijoiden valmennuskeskuksen tulipalossa Intiassa – kolmelle syytteet

Ainakin 20 opiskelijan kuolemaan johtaneesta opiskelijoiden valmennuskeskuksen tulipalosta Intiassa on nostettu syytteet. Kolmea valmennuskeskuksen omistajaa syytetään muun muassa taposta ja kuolemantuottamuksesta.Rakennus, jossa valmennuskeskus oli, sijaitsee Suratissa Gujaratin osavaltiossa Intian länsiosassa. Vajaat 60 opiskelijaa oli lukemassa valmennuskeskuksessa korkean kerrostalon yläkerroksissa tulipalon alkaessa perjantaina.Monet heistä jäivät loukkuun, koska tulipalo alkoi juuri portaiden lähettyviltä.Viranomaisten mukaan tuli levisi erittäin nopeasti, koska valmennuskeskuksen katto oli vuorattu herkästi syttyvällä muovilla. Valmennuskeskukselle ei ollut myönnetty lupaa toimia rakennuksessa.Uhrimäärä voi vielä nousta, koska sairaalassa on liki 20 loukkaantunutta, joista osalla on erittäin pahoja palovammoja.