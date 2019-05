Ulkomaat

Kymmeniä uhreja verilöylyssä poliisivankilassa Venezuelassa

Ainakin 29 vankia

on kuollut ja 19 poliisia haavoittunut yhteenotossa poliisivankilassa Acariguassa Portuguesan osavaltiossa Venezuelassa eilen paikallista aikaa, kertovat viranomaiset.Verenvuodatus alkoi, kun poliisin Faes-erikoisjoukot yrittivät estää joukkopaon vankilasta, Vankien oikeuksia ajavan Una Ventana a la Libertad -järjestön mukaan viranomaiset yrittivät vapauttaa läheisiään katsomaan tulleita omaisia, jotka oli otettu panttivangeiksi päivää aikaisemmin.Vangit vastasivat vapautusyritykseen tulituksella ja heittämällä poliiseja kohtia ainakin kaksi käsikranaattia. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jonka uskotaan esittävän vankien kapinaa johtanutta miestä. Videolla hän heiluttelee käsiasetta ja esittelee kahta kranaattia samalla kun uhkailee kahta naista.– Pollisin ei kannata sekaantua, koska olen valmis kuolemaan, mies uhoaa.Miehen uskotaan kuolleen yhteenotossa. Panttivankien kohtalosta ei ole tietoa.Väkivaltaisuudet Venezuelan poliisivankiloissa ovat yleisiä. Lain mukaan niissä saisi pitää ihmisiä vain kahden vuorokauden ajan, mutta sääntöä ei noudateta. Poliisivankiloissa on noin 55 000 ihmistä, vaikka ne on suunniteltu noin 8 000 ihmisen tarpeita ajatellen.