Ulkomaat

Venezuelassa ainakin 23 vankia on kuollut yhteenotossa poliisin kanssa

Venezuelassa ainakin 23 vankia on kuollut yhteenotossa poliisin kanssa 25.5. 0:42

Venezuelassa ainakin 23 vankia on kuollut ja 14 poliisia haavoittunut yhteenotossa poliisivankilassa, kertoo vankien oikeuksia puolustava järjestö.

Yhteenotto puhkesi, kun maan erikoisjoukot yrittivät pelastaa vankilassa olleita vierailijoita, kun nämä oli otettu panttivangeiksi.



Järjestön mukaan pidätetyillä oli aseita, ja he ampuivat poliiseja. He myös todennäköisesti räjäyttivät kranaatteja.



Järjestön mukaan väkivaltaisuudet ovat yleisiä vankiloissa, joissa vangittuja on tarkoitus pitää vain 48 tuntia.