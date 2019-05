Ulkomaat

Pahasti aliravittu pikkulapsi oli kuolla Ruotsissa – vegaaniäiti halusi elää pelkällä ilmalla

Oikeusistuin

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006066359.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Universumi pitää huolen meistä"

Kolme viikkoa sairaalahoidossa

on tuominnut vanhemmat vankilaan Ruotsia kuohuttaneessa tapauksessa, jossa pikkulapsi oli kuolla aliravitsemukseen.Runsaan vuoden ikäinen lapsi tuotiin helmikuussa Göteborgin lastensairaalaan. Lääkärien mukaan tyttö oli niin aliravittu, että ilman hoitoa hän olisi voinut kuolla muutamassa tunnissa.– Hänen aliravitsemuksensa oli niin paha, ettemme olleet koskaan nähneet vastaavaa, kertoi sairaalassa 20 vuotta työskennellyt lääkäri.Lapsen vanhemmat ovat vegaaneja. Isä kertoi tytön saaneen rintamaitoa, mutta eläneen sen lisäksi vegaanisella ravinnolla.Vanhemmat kertoivat antaneensa lapselle muun muassa riisiä ja perunoita. He kiistivät kohdelleensa lastaan kaltoin ja sanoivat, että tämän huono vointi johtui vatsataudista.Poliisikuulusteluissa paljastui, että lapsen äiti oli kuulunut liikkeeseen, jonka edustajat uskovat voivansa elää pelkällä ilmalla – eli ilman ruokaa tai vettä. Nainen oli jakanut sosiaalisessa mediassa videon, jolla hän kertoi olleensa viikon syömättä ja juomatta.– Tässä ei ole kyse vain minusta. Tässä on kyse rakkaudestani kaikkia maailman olentoja kohtaan. Olen erittäin ylpeä itsestäni, nainen sanoi videolla ruotsalaismedian mukaan.Perhe oli elänyt kiertolaiselämää ilman vakituista asuntoa. Kun poliisi kysyi kuulusteluissa, miten vanhemmat elättävät itsensä, nainen sanoi, että "universumi pitää huolen meistä".Isältä oli kysytty, olivatko vanhemmat antaneet lapselle vitamiineja tai muita ravinnelisiä.– Ei, hän sai auringonvaloa, naurua ja halauksia, isä kertoi.Oikeus korosti tuomiossaan, ettei vanhempien valitsema elämäntapa voi koskaan tulla lapsen perustavanlaatuisten tarpeiden edelle.Oikeus tuomitsi vanhemmat törkeästä vammantuottamuksesta kolmen kuukauden vankeuteen. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan tyttärelleen vahingonkorvauksia 60 000 kruunua (noin 5 600 euroa).Vanhempien syyksi luettiin myös useita muita rikoksia, kuten lieviä huumausainerikoksia.Lapsi otettiin huostaan sairaalassa. Kolmen viikon sairaalahoidon jälkeen tyttö sijoitettiin perheeseen, jonka mukaan lapsi on enimmäkseen toipunut koettelemuksistaan.Kun tutkintavankeus otetaan huomioon, vanhemmat ovat jo suorittaneet tuomionsa. Seuraavaksi he ja lapsi muuttavat yhdessä kahdeksaksi viikoksi perhekotiin, jossa sosiaalityöntekijät valvovat ja opastavat heitä. Myöhemmin päätetään, saavatko vanhemmat lapsen takaisin pysyvästi.