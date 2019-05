Ulkomaat

Britannia ja Hollanti äänestävät eurovaaleissa tänään – Thierry Baudet on EU-populistien uusi kasvo

Äänestys





FvD:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Baudet

Kuin Yhdysvaltain alt-right-oikeisto verhottuna eurooppalaiseen älylliseen historiaan.

Instagramiin





Häikäilemättömyys tehoaa kannattajiin

Kevään