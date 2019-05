Ulkomaat

Alahuoneen puhemieheltä piikki Donald Trumpille: ”Hän on osa peittelyoperaatiota”

– Presidentti vaikeuttaa oikeuden toimintaa ja hän on osa peittelyoperaatiota. Se voi olla rike, joka johtaa syytteeseen, Pelosi sanoi.Pelosin mielestä se, että Trump on jättänyt huomiotta kongressin haasteita, on verrattavissa peittelyyn, joka aikoinaan johti presidentti Richard Nixonin tuhoon.Trump on jo vihaisesti kiistänyt Pelosin syytökset siitä, että hän olisi peitellyt tuloksia tutkinnasta hänen väitetyistä Venäjän-yhteyksistään ja yrittänyt vaikeuttaa tutkintaa.– En harrasta peittelyä, Trump sanoi pikaisesti koolle kutsutuille median edustajille keskiviikkona.– Joten lopettakaa jo nämä valetutkimukset, hän jatkoi.Pelosin mukaan Trumpin reaktio johtuu siitä, että tosiasiat ovat selvät.