Saksa sallii aiempaa laajemman sudenmetsästyksen

22.5. 17:00

Saksa Saksan hallitus on päättänyt höllentää susien metsästystä koskevia säännöksiä.

Saksan hallitus on päättänyt höllentää susien metsästystä koskevia säännöksiä.



Aiemmin susia on saanut tappaa vain, jos ne ovat olleet uhka ihmisille. Nyt myös toistuvat hyökkäykset karjaa kohtaan mahdollistavat suden kaadon.



Keskustelu Saksan noin 400 sudesta on käynyt yhä kuumempana sitä mukaa kun susien hyökkäykset lampaita kohtaan ovat lisääntyneet. Saksassa susi ei ole kertaakaan hyökännyt ihmisen kimppuun sen jälkeen kun eläin palasi osaksi maan faunaa 1900-luvun vaihteessa.



Varsinkin oikeistopopulistinen AFP-puolue on kampanjoinut laajemman sudenmetsästyksen puolesta, mutta myös kristillisdemokraattinen CDU kannattaa uusia sääntöjä.