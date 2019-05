Ulkomaat

Kiinan kolme suurinta lentoyhtiötä hakee korvauksia Boeingilta

22.5. 9:04

Vaatimus liittyy Boeingin 737 Max -koneisiin.

China Eastern Airlines -lentoyhtiö on jättänyt korvausvaatimuksen lentokonevalmistaja Boeingille, kertoo lentoyhtiön edustaja.



Vaatimus liittyy Boeingin 737 Max -koneisiin. Shanghailainen lentoyhtiö on viimeisen vuoden aikana tapahtuneen kahden 737 Max -turman jälkeen poistanut yhteensä 14 kyseisen konetyypin konetta käytöstä.



Tämä on johtanut yrityksen mukaan valtaviin tulonmenetyksiin, jotka kasvavat edelleen.



China Easternin lisäksi myös kaksi muuta kiinalaiseen kärkikolmikkoon kuuluvaa yhtiötä, China Southern Airlines ja Air China ovat ilmoittaneet hakevansa korvauksia lentokonejätiltä.