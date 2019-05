Venäjän rajavartiosto varoittaa: Suomeen pyritään sorkkarautojen kanssa – merkkejä järjestäytyneestä toiminnasta

Ulkomaat

Venäjän rajavartiosto varoittaa: Suomeen pyritään sorkkarautojen kanssa – merkkejä järjestäytyneestä toiminnas

ja Leningradin alueen rajaviranomaiset ovat antaneet julkisuuteen varoituksen, jonka mukaan kolmansien maiden kansalaisia pyrkii nyt joukolla Venäjän kautta laittomasti kohti Suomea ja Eurooppaa.Laittomien rajanylitysyritysten kerrotaan lisääntyneen jopa viisin- tai seitsenkertaisesti huhti-toukokuun aikana, kun kiinni jääneiden määrää verrataan alkuvuoden määriin.Venäjän rajavartiosto uskoo, että turvapaikanhakijoiden aktivoitumisen taustalla on lumien sulaminen, mutta liikehdinnässä on myös joitakin järjestäytyneen ihmisvirran merkkejä.Rajavartioston julkaiseman tiedotteen mukaan Venäjän viranomaiset ovat saaneet kevään aikana kiinni erityisen paljon iranilaisia, jotka ovat pyrkineet kohti Suomen rajaa laittomin aikein. Pietarin ja Leningradin alueen rajavartioston alueelta on saatu kiinni tämän vuoden puolella yhteensä jo yli 45 iranilaista.Kiinni jääneiden joukossa on myös useiden muiden eri maiden kansalaisia. Heidän lähtömainaan mainitaan muun muassa Intia, Bangladesh, Sri Lanka, Afganistan, Sudan, Kamerun, Senegal, Ghana ja Nigeria.toiminnassa on havaittu viranomaisten mukaan ”merkkejä valmistautumisesta Venäjän valtionrajan rikkomiseen”.Erityisesti iranilaisten kerrotaan valmistautuneen laittomaan rajanylitykseen ”luovalla tavalla”. Pidätetyiltä on löytynyt muun muassa pihtejä ja sorkkarautoja, joiden avulla he ovat suunnitelleet tekevänsä aukkoja raja-aitoihin.Pidätettyjen puhelimista on löytynyt valokuvia raja-alueen kartoista ja heillä on ollut mukanaan paperikarttoja. Kuulusteluissa on käynyt myös ilmi, että matkalaiset ovat opiskelleet etukäteen Venäjän raja-alueen valvontamenetelmiä julkisista lähteistä löytyvien videofilmien avulla.Pidätetyillä on ollut mukanaan myös kompasseja, lämpimiä vaatteita ja eväitä.rajaviranomaisten lehdistötiedotteessa on myös varoitus venäläisille matkanjärjestäjille siitä, että he voivat joutua itse vastuuseen kolmansien maiden kansalaisten laittomista aikeista.Venäjä on muuttanut vastikään maahantulolainsäädäntöään siten, että ulkomaalaisen henkilön matkajärjestelyistä vastuussa oleva venäläinen yritys voi joutua sakotetuksi, mikäli yritys ei valvo asiakkaansa maahantulosääntöjen noudattamista riittävällä tavalla.Uusi laki mahdollistaa venäläisten yritysten sekä yritysten työntekijöiden sakottamisen myös siinä tapauksessa, että ulkomaalaisten maahantulon järjestelyyn ei sisälly heidän omalta taholtaan rikollista toimintaa.– Kiinnitämme vastaanottaja- ja kutsujatahon huomiota lakimuutokseen, joka on tullut voimaan 12. toukokuuta 2019. Laissa on määritelty hallinnollinen vastuu, jonka rikkominen voi johtaa jopa 500 000 ruplan sakkoihin, tiedotteessa lukee.Yritykselle määrättävä sakkosumma vastaisi siten suurimmillaan noin 7 000 euroa. Sakko voitaisiin määrätä tapauksissa, jossa yritys olisi laiminlyönyt kutsumansa tai palvelemansa ulkomaalaisen henkilön matkajärjestelyihin ja maasta poistumiseen liittyvien sääntöjen valvontaa.mukaan esimerkiksi kaikkien tänä keväänä pidätettyjen iranilaisten kohdalla kutsujatahona – eli käytännössä viisumipuollon antajana – on ollut jokin venäläinen yritys, jonka pääkonttori on joko Moskovassa tai Pietarissa.Uutispalvelu Fontanka kertoi muun muassa viikko sitten tapauksesta, jossa kolme iranilaista oli jäänyt kiinni Viipurin lähistöllä toukokuun alussa.Kolmikko oli lentänyt ensin liikemiesviisumeilla Moskovaan, josta he olivat matkustaneet heti aamuvarhaisella Pietariin junalla. Pietarista he olivat suunnanneet kohti Viipuria ja Suomen rajaa.Miesten puhelimista löytyi karttakuvia Torfjanovkan (Ylä-Urpala) ja Vaalimaan rajanylityspaikoista sekä niiden lähimaastosta. Lisäksi heillä oli mukanaan muun muassa pihdit, säilykkeitä ja lämpimiä vaatteita.Fontankan mukaan miehet jäivät kiinni 6. toukokuuta. Viipurilainen oikeusistuin tuomitsi heidät jo seuraavana päivänä 5 000 ruplan (n. 70 e) sakkoihin ja määräsi heidät karkotettavaksi Venäjältä.