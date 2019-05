Ulkomaat

Yli 10 vuotta tiedottomassa tilassa olleen ranskalaismiehen elintoimintoja on ylläpidettävä, määräsi oikeus

21.5. 7:11

Ranska Miehen katoliset vanhemmat ovat vastustaneet hoidon lopettamista.

Ranskassa muutoksenhakutuomioistuin on määrännyt, että vuosikausia tiedottomassa tilassa olleen ranskalaismiehen elintoimintojen ylläpitoa on jatkettava. Oikeuden päätös tuli vain tunteja sen jälkeen, kun lääkärit alkoivat vähentää miehen hoitoa.



Mies sai vuonna 2008 auto-onnettomuudessa vakavan aivovaurion ja neliraajahalvauksen, minkä vuoksi hän päätyi vegetatiiviseen tilaan. Se tarkoittaa, että ihminen on tiedoton eikä pysty ilmaisemaan itseään, mutta hänen aivorunkonsa toimii ja hän pystyy hengittämään omin voimin.



42-vuotiaan miehen oikeudesta elää ja kuolla on keskusteltu ympäri maailmaa noin viiden vuoden ajan. Tapaus on aiheuttanut ristiriitoja sekä Ranskassa että miehen perheessä.



Lääkärit, potilaan puoliso ja sisarukset ovat kannattaneet hoidon lopettamista, mutta miehen katoliset vanhemmat ovat vastustaneet sitä.