Ulkomaat

Yhdysvaltalaistuomari tukee demokraattien tieto­pyyntöä Trumpin aiemmista liiketoimista 21.5. 5:20

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on asettunut demokraattien puolelle presidentti Donald Trumpin aiempia liiketoimia koskevassa kiistassa.

Tuomarin mukaan Trumpin käyttämän tilitoimiston on toimitettava edustajainhuoneen valiokunnalle sen vaatimat tiedot Trumpin liiketoimista, jotka koskevat vuosia ennen tämän presidenttikautta.



Trump on haastanut tietopyynnön oikeudessa ja vaatinut pyynnön mitätöintiä. Trumpin asianajajat ovat pitäneet tietopyyntöä poliittisesti värittyneenä.



Pyyntö liittyy syytöksiin, joiden mukaan Trump on usein yrittänyt johtaa lainoittajiaan harhaan liioittelemalla varallisuuttaan.



Washingtonilaisen tuomarin Amit Mehtan mukaan oikeuden tehtävänä ei ole arvioida, ovatko valiokunnan toimet poliittisesti motivoituneita.