Ukrainan uusi presidentti hajotti ensi töikseen maan parlamentin

Uudet vaalit on määrä järjestää lokakuussa.Koomikkona tunnetuksi tulleella 41-vuotiaalla Zelenskyillä ei ole takanaan parlamentin enemmistön tukea, ja uusi presidentti onkin kohdannut vastarintaa lainsäätäjien suunnalta. Zelenskyi on syyttänyt tätä vastustaneita lainsäätäjiä ”roistoiksi”.Päätös parlamentin hajottamisesta ei tullut täysin puskista, sillä Zelenskyi oli jo aiemmin uhannut käynnistää monimutkaisen prosessin aloitettuaan virassa. Hänen tavoitteenaan on hyödyntää presidentinvaaleissa saamaansa suosiota uuden puolueensa, Kansalaisten palvelijoiden kautta myös parlamentin uuteen kokoonpanoon.Puolueella ei ollut nykyisessä parlamentissa yhtään edustajaa, mutta on noussut viimeisimmissä mielipidemittauksissa maan suosituimmaksi.Virkaanastujaispuheessaan Zelenskyi sanoi, että hänen ensisijainen tehtävänsä on saada aikaan aselepo Itä-Ukrainan sodassa.