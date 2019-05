Ulkomaat

Ukrainan uusi presidentti hajotti ensi töikseen maan parlamentin

Uudet vaalit on määrä järjestää lokakuussa.Koomikkona tunnetuksi tulleella 41-vuotiaalla Zelenskyillä ei ole takanaan parlamentin enemmistön tukea, ja uusi presidentti onkin kohdannut vastarintaa lainsäätäjien suunnalta. Zelenskyi on syyttänyt tätä vastustaneita lainsäätäjiä "roistoiksi".Päätös parlamentin hajottamisesta ei tullut täysin puskista, sillä Zelenskyi oli jo aiemmin uhannut käynnistää monimutkaisen prosessin aloitettuaan virassa. Tuoreen presidentin mukaan maalla on oltava "parlamentti, joka toimii".Hänen tavoitteenaan on hyödyntää presidentinvaaleissa saamaansa suosiota uuden puolueensa, Kansan palvelijoiden kautta myös parlamentin uuteen kokoonpanoon.Puolueella ei ollut nykyisessä parlamentissa yhtään edustajaa, mutta on noussut viimeisimmissä mielipidemittauksissa maan suosituimmaksi.Zelenskyi nousi yllätyspresidentiksi suositun komediasarjansa ”Kansa palvelija” avulla. Tv-sarjassa Zelenskyi näytteli historianopettajaa, joka vastoin odotuksia valitaan presidentiksi. Tv-sarjassa nähtiinkin jo aiemmin Zelenskyin ”valan vannominen”.Virkaanastujaispuheessaan Zelenskyi sanoi, että hänen ensisijainen tehtävänsä on saada aikaan aselepo Itä-Ukrainan sodassa.– Emme aloittaneet tätä sotaa, mutta sen lopettaminen on kiinni meistä, uusi presidentti totesi.Itä-Ukrainan kapinallisjohtajat on ilmaisseet olevansa valmiita neuvotteluihin Zelenskyin kanssa.– Minulta on usein kysytty sitä, mitä olen valmis uhraamaan aselevon puolesta. Voin kertoa teille, että olen valmis tekemään kaikkeni sen puolesta, etteivät sankarimme kuole enää. En pelkää tehdä vaarallisia päätöksiä tai suosioni menettämistä. Olen valmis menettämään virkani epäröimättä, Zelenskyi sanoi puheessaan sanomalehti Kyiv Postin mukaan.Ukrainan hallitus on sotinut Venäjän tukemia separatistikapinallisia vastaan Itä-Ukrainassa vuodesta 2014. YK:n arvion mukaan konfliktissa on kuollut noin 13 000 ihmistä ja yli 28 000 on haavoittunut.