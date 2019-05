Ulkomaat

Ainakin 11 ihmistä on kuollut baariampumisessa Brasiliassa

Brasiliassa ainakin 11 ihmistä on kuollut baariampumisessa, viranomaiset kertovat.

Viranomaisten mukaan asemiehet avasivat tulen baarissa Belemin kaupungissa maan pohjoisosassa sunnuntaina.



Ampumisen motiivista ei ole tietoa.



G1-uutissivuston mukaan asemiehiä oli seitsemän ja he saapuivat paikalle moottoripyörällä ja kolmella autolla. Verkkosivuston mukaan yksi epäillyistä ampujista haavoittui ja on nyt poliisiin hallussa. Muut pakenivat.



Kuolonuhreista kuusi on naisia ja viisi miehiä, G1 kertoo.