Ulkomaat

Sveitsissä äänestetään aselakien kiristämisestä, koska EU vaatii rajoituksia puoli­automaatti­aseisiin

19.5. 9:54

Sveitsi Sveitsiläiset äänestävät tänään siitä, pitäisikö maan aselakeja kiristää EU:n vaatimusten mukaisesti.

EU:ssa aselakeja kiristettiin Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen. Vaikka Sveitsi ei kuulu EU:hun, se on kytköksissä unioniin erilaisten sopimusten myötä.



Uusi laki kieltäisi tietynlaiset puoliautomaattiaseet. Mielipidekyselyjen mukaan esitys on menossa läpi selvin luvuin.



Jos Sveitsi ei kiristä aselakejaan, vaarana on, että se joutuu ulos Schengen-alueesta sekä turvapaikkaprosesseja koskevasta Dublinin sopimuksesta.