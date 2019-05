Ulkomaat

Yhdysvallat varoittaa Persianlahdella lentäviä amerikkalaiskoneita

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006109342.html

Yhdysvaltojen ilmailuhallinto FAA kehottaa Persianlahden alueella lentäviä amerikkalaiskoneita varovaisuuteen.FAA:n mukaan alueella poliittiset jännitteet ovat kiristyneet ja sotilaallinen toiminta on lisääntynyt, minkä vuoksi siviilikoneet voivat joutua tahattomasti vaaraan. On myös mahdollista, että koneiden GPS-signaaleja ja viestintäjärjestelmiä häiritään, FAA varoittaa.Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ovat kiristyneet viime viikkoina, ja Yhdysvallat on lähettänyt lisää sotilaskalustoa Persianlahdelle. Yhdysvallat on myös vetänyt diplomaattejaan pois Irakista Iranin uhan takia.