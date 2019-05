Ulkomaat

Veneen vesillelasku sähköauton perästä meni täysin pieleen – kuskin kauhun sekunnit tallentuivat videolle

Veneenlasku auton perässä vedettävältä trailerilta ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Toimenpiteen raadollisen puolen sai hiljattain kokea kanadalaismies, joka oli vesillelaskun yhteydessä jäädä autonsa jyräämäksi.Uutistoimisto Reuters on julkaissut tilanteesta videon, jolla näkyy kuinka auto ja venetraileri lähtevät yhtäkkiä valumaan kohti jokea kun mies on vielä veneessä.Mies hyppää veneestä, mutta on vähällä jäädä autonsa alle.Vene päätyi veteen, samoin traileri ja auto.Videon kuvaajan mukaan vastoinkäymiset eivät jääneet tähän. Kun autoa vedettiin vedestä kuivalle maalle, sen kerrotaan syttyneen tuleen.Reuters kertoo ajoneuvon olleen sähköauto ja tapaturman sijaintipaikan olevan Rocky Point Kanadassa.