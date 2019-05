Ulkomaat

Australia äänestää tiukoissa vaaleissa – ilmastonmuutos kuuma peruna, äänestäneille makkaroita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänestäminen on pakollista - uurnilla kävijöille tarjoillaan "demokratiamakkaroita"





Miltei kolmasosa viennistä suuntautuu Kiinaan