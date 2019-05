Ulkomaat

Video: Vanha pato murtui Texasissa – tältä näyttää, kun satoja tuhansia litroja vettä purskahtaa betonin läpi

Katso videolta, miten pato murtui. Videon lopussa on hidastuskuva murtumishetkestä.

