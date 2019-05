Ulkomaat

Persianlahdella kiehuu – 5 kysymystä Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä nokittelusta

1. Mitä Persianlahdella tapahtuu?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2. Mihin toimiin tilanteen kiristyminen on johtanut?

3. Onko Iran uhka vai ei?









4. Mihin Yhdysvallat pyrkii?





5. Syttyykö sota?