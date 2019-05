Ulkomaat

Arja Paanasen kolumni: Lukijapalautetta Venäjältä: ”Juopotteli viikon ja naputteli jutun”

en aavistanut, että sähkölaskuseikkailuni kiinnostaisivat myös Venäjän valtiollista Rossija Segodnja -mediataloa ja heidän InoSMI-sivustoaan.Kyseinen sivusto kääntää ulkomaalaisia lehtijuttuja venäjäksi. Alkuperäisiltä kirjoittajilta ei kysytä käännöksiin lupaa, puhumattakaan siitä että kirjoittajille korvattaisiin suomalaiseen tapaan jotain heidän tekstiensä uudelleenjulkaisusta.Idea on silti sinänsä hieno, sillä sivuston ansiosta venäläiset saavat lukea äidinkielellään monista asioista, joista Venäjän media ei heille muuten kertoisi.Olenkin ajatellut, että kääntäkööt vapaasti, kunhan käännökset tehtäisiin laadukkaasti, ilman tahallisia tai tahattomia sävyjen tai faktojen muuntamisia. Tällä kertaa käännös oli tehty melko tarkasti, pikkuvirheitä lukuun ottamatta.Venäläiset saivat siis lukea tarinan siitä, kuinka jouduin taistelemaan Pietarin sähkölaitosta vastaan erehdyttyäni maksamaan ”haamusähkölaskun”, joka oli jäänyt kummittelemaan sähkölaitoksen järjestelmiin asunnossani aikanaan olleen kommuuniasunnon perintönä.InoSMI:n lukijat näyttävät olevan patrioottista porukkaa. Kun sivusto kääntää esimerkiksi minulta jonkin artikkelin, kommenttikentässä käynnistyy heti operaatio, jossa teilataan paitsi juttu, niin myös jutun kirjoittaja ja lopulta myös koko Suomi.Sähkölaskukolumni ei tehnyt poikkeusta. Heti ensimmäinen kommentoija kiiruhti viemään keskustelun perinteisille raiteille:– No, onhan se ymmärrettävää, että Arja Paananen osti asunnon Pietarista, sillä kotimaassa votka ja asunnot ovat kalliita. Juopotteli sitten viikon ja naputteli jutun. Seuraavissa kommenteissa minun epäillään olevan joko valehtelija, ”juovan taas kotipolttoista” tai olevan skitsofreenikko, sillä sehän selittäisi sen, että maksoin jakomielisyyttäni kaksi sähkölaskua.Erään kommentoijan mukaan minun pitäisi olla vain iloinen siitä, että haamuasunto numero 207a:n ansiosta sain jutun ja juttupalkkion, jolla kuittaan kaikki a:nkin sähkölaskut oman 207-asuntoni lisäksi.Toisen kommentoijan mukaan tekstini oli ”tyypillinen länsimainen natsikirjoitus kauheasta Venäjästä”.lukijakommentteja on kaikkineen kiinnostavampaa lukea kuin suomalaisia, sillä niiden avulla voi opiskella venäjän kielen uusia muoti-ilmauksia ja vivahteita.Tällä kertaa opin lyhenteen TP (TΠ). Venäläisessä uutistekstissä tällaisiin termeihin ei törmää, joten piti varmuudeksi ihan googlailla.Selvisi, että TP on yhtä kuin tyhmäpillu (ven. tupaja pizda). Ilmauksella viitataan naiseen, jota ei ole siunattu suurilla älyn lahjoilla ja joka ei tajua edes omaa tyhmyyttään.– Tämä suomalainen TP maksaa Pietarissa kilowattitunnista moninkertaisesti vähemmän kuin Suomessa, mutta siitä hän ei kirjoita, sillä hän vihaa Venäjää ja venäläisiä, kommentoija analysoi.Voihan TH (ven. TX, tupoi hui), TP:n miespuolinen vastine!Nytpä tuli kirjoitettua siis tästäkin. Ja ymmärtämättömyytenikin tunnustan.En ymmärrä, miksi sekä Suomessa että Venäjällä yritetään hakea voimakkainta loukkaavaksi tarkoitettua ilmaisua aina sieltä, mistä meidän jokaisen elämä on lähtöisin.Kirjoittaja on Ilta-Sanomien Venäjään erikoistunut erikoistoimittaja.