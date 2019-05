Äiti kysyi Elenalta luvan ja hyppäsi sitten kuolemaansa – psyykkisesti sairaan eutanasia jakaa mielipiteitä Hollannissa

Ulkomaat

Äiti kysyi Elenalta luvan ja hyppäsi sitten kuolemaansa – psyykkisesti sairaan eutanasia jakaa mielipiteitä Ho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lindemans









Hollannissa

Nykyään









Klinikan





Proseduuri





Lääkäri





Vaikka Hollannin





Joka 20.