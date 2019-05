Ulkomaat

Pohjois-Korea kärsii vuosisadan pahimmasta kuivuudesta

piinaava äärimmäinen kuivuus on osoittautumassa vielä pahemmaksi kuin aluksi arvioitiin. Maata hallitsevan työväenpuolueen pää-äänenkannattaja Rodong Sinmun kirjoittaa, että kuivuus on pahin vuosisataan. Tämän vuoden aikana maassa on saatu vain 56,3 milliä sadetta tai lunta, vähiten sitten vuoden 1917.Eristäytyneellä maalla on jo ennen ydinaseohjelman pysäyttämiseksi määrättyjä talouspakotteita ollut suuria vaikeuksia ruokkia väestöään. Viime vuoden sato jäi heikoimmaksi vuosikymmeneen, arvioi YK.Pohjois-Korean järvet ja vesialtaat ovat tyhjenemässä, mistä seuraa vaikeuksia vehnän, ohran, kauran, perunan ja papujen viljelylle. YK:n maatalousjärjestö FAO ja Maailman ruokaohjelma WFP laskevat, että vakava elintarvikepula koskee jo yli kymmentä miljoonaa pohjoiskorealaista eli 40:tä prosenttia maan väestöstä.myös Pohjois-Korean naapurimaita. Etelä-Korea on saanut vain 157 milliä sadetta, alle puolet viime vuoden vastaavan jakson sademäärästä. Tilanne on sama Kiinan Pohjois-Korean rajalla sijaitsevissa maakunnissa.Etelä-Korea suunnittelee lähettävänsä pohjoiseen humanitaarista apua. Talouspakotteet maata vastaan eivät kiellä avustuslähetyksiä, mutta rajoitukset ovat hankaloittaneet avustusjärjestöjen toimintaa.