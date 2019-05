Ulkomaat

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Euroopan neuvoston ulkoministerikokous päättää Suomen puheenjohtajakauden

Näyttelijä Aku Hirviniemelle luetaan syyte seksuaalisesta ahdistelusta

Saimaan kanava avautuu liikenteelle

New York Timesin lähteet: Trump on ilmoittanut puolustusministerille, ettei halua sotaa Iranin kanssa

Britannian pääministeri May väistymässä kesäkuun brexit-äänestyksen jälkeen

Venezuelan Guaido lähetti edustajia Norjaan, jossa yritetään neuvotella maan kriisistä

Euroviisujen finalistit selvillä – koko laulukilpailun voittajasuosikit odotetusti jatkoon

Louvren pyramidin suunnitellut arkkitehti I.M. Pei on kuollut