Ulkomaat

Ensimmäiset kuvat Kalifornian lento­turma­paikalta: F-16-hävittäjä rysähti rakennuksen katon läpi

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006108373.html

Marchin lentotukikohtaa lähestymässä ollut F-16-hävittäjä törmäsi toistaiseksi tuntemattomasta syystä rakennukseen ja sytytti tulipalon Kalifoniassa varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.Lentotukikohdan apulaispalopäällikkö kertoi turman jälkeen Los Angeles Timesille, että koneen lentäjä onnistui pelastautumaan heittoistuimella ennen maahansyöksyä.Useat amerikkalaismediat ovat julkaisseet turmapaikalta kuvia ja videoita pikaviestipalvelu Twitterissä.Kuvista näkyy, että lento-onnettomuuteen joutunut hävittäjä on rysähtänyt kiitotien tuntumassa sijaitsevan rakennuksen katon läpi. Kattoon on syntynyt iso reikä, mutta muutoin rakennus on kärsinyt ulkoisesti vain verrattain vähäisiä vaurioita.Alla KTLA:n ilmasta kuvattua videomateriaalia onnettomuuspaikalta.Alla yksi ensimmäisistä kuvista, joita onnettomuuspaikalta saatiin otettua.