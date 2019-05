Ukrainainan ulkoministeri jää protestina pois Helsingin kokouksesta – ulkopolitiikan konkarit: Euroopan neuvosto etsii ratkaisua kiistaan Venäjän kanssa

Ulkomaat

Ukrainainan ulkoministeri jää protestina pois Helsingin kokouksesta – ulkopolitiikan konkarit: Euroopan neuvos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tämä liity mitenkään näihin taloudellisiin pakotteisiin ja boikotteihin, ei sillä ole sellaisia merkityksiä.





Välien täydellinen katkeaminen on ollut lähellä

Katastrofi ei olisi parantanut Ukrainan tilannetta. Välien lopullinen katkeaminen olisi ennen muuta tappio eri muodoissaan.

Kanerva ymmärtää Klimkinin pois jäämisen

Salolainen: ”Suomi on pyrkinyt löytämään keinoja”





Ulkoministeriö: Päämääränä Venäjän pysyminen järjestössä

Lavrovin saapuminen vielä arvoitus