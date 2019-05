Ulkomaat

Saudi-Arabian iskussa Jemeniin kuoli ainakin kuusi

Saudi-Arabian ja sen liittolaisten Jemeniin tekemissä iskuissa on kuollut tänään ainakin kuusi, kertoo paikallinen sairaala.Saudi-Arabian joukot iskivät Jemenin pääkaupungissa Sanaassa tänä aamuna. Iskut tehtiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Jemenin huthikapinalliset tuhosivat lennokkihyökkäyksellä kaksi saudiarabialaista pumppausasemaa tiistaina. Saudi-Arabia joutui siksi keskeyttämään raakaöljyn pumppaamisen Punaisen meren rannikolle.Saudi-Arabian mukaan öljyputken tuhoaminen oli "Iranin tilaama". Iranin on syytetty tukevan Jemenin huthikapinallisia, joiden hallussa Sanaa on.Vuodesta 2015 kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä. Lisäksi yli 24 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa.Lähi-idän tilanne on ollut viime päivinä erityisen jännitteinen, kun Yhdysvallat on vihjaillut Iranin suunnittelevan hyökkäystä Yhdysvaltoja vastaan. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen liittolainen, ja se on käynyt jo pitkään valtataistelua Iranin kanssa alueella. Jemen on ollut yksi maiden välisen sijaissodan tantereista.