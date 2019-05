Kommentti: EU-kärkiehdokkaista yksi nousi muiden yläpuolelle – silti ketään ei välttämättä valita komission johtoon

Ulkomaat

Kommentti: EU-kärkiehdokkaista yksi nousi muiden yläpuolelle – silti ketään ei välttämättä valita komission jo

EU-puolueryhmittymien

Naisehdokkaita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006106956.html

EU-vastaiset

Lopuksi