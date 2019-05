Ulkomaat

Kuvat: Älytön savusumu laskeutui 20 miljoonan asukkaan ylle Mexicossa – saastevaroitus annettu





































Pääkaupunki Mexicoon on annettu saastevaroitus, minkä seurauksena muun muassa koulut ovat kiinni ja urheilutapahtumia peruttu tai siirretty muualle.Pääkaupungissa asuu yli 20 miljoonaa ihmistä, ja siellä on leijunut sankka savusumu lauantaista lähtien.Viranomaisten mukaan syy ongelmaan ovat kymmenet kaupungin laidoilla riehuvat maastopalot yhdistettynä kuumaan ja tuulettomaan säähän. Kaupungin ilmanlaatua heikentävät jo valmiiksi saastuttava teollisuus ja viisi miljoonaa autoa.Mexico on luonnostaan altis ilmansaasteille sijaintinsa vuoksi. Vuoret ympäröivät sitä useasta suunnasta, mikä vaikeuttaa savusumun haihtumista. Lisäksi kaupungin ilmanlaatua heikentävät jo valmiiksi saastuttava teollisuus ja viisi miljoonaa autoa.