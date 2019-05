Ulkomaat

Venäjä otti kiinni suomalaisen troolarin – omistaja kertoo nyt, miksi alus oli vierailla vesillä

Suomen

Yrityksessä

lipun alla purjehtinut kalastusalus Roxen otettiin kiinni Itämerellä perjantaina ja ohjattiin Kaliningradin satamaan. Venäjän viranomaisten mukaan alus oli Venäjän talousalueella ja rikkoi maan lainsäädäntöä.Roxen kuuluu vuonna 2011 perustetulle, kalastusta harjoittavalle Shedfish-osakeyhtiölle.Shedfishin mukaan alus ajautui Venäjän talousalueelle navigointivirheen vuoksi.– Kukaan ei tehnyt mitään tahallaan, yrityksestä kerrotaan IS:lle.Roxenin virolainen miehistö on edelleen Kaliningradissa, ja heitä on kuulusteltu. He eivät saa poistua alukselta.– Heillä on kaikki kunnossa, mutta he ovat väsyneitä ja haluaisivat takaisin kotiin.on yllätytty siitä, kuinka iso juttu tapauksesta tuli. Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka kauan asian selvittelyssä menee.Suomen Pietarin-pääkonsulaatti on ollut yhteydessä Venäjän viranomaisiin.Marine Traffic -palvelun mukaan vuonna 1990 rakennettu troolari Roxen on 37 metriä pitkä ja 8,5 metriä leveä. Sen kotisatama on Kemi.Kun alus otettiin kiinni, sen lastina oli 7,5 tonnia kalaa.